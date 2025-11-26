Девушка из Екатеринбурга подожгла кроссовер соседа по указке мошенников

Инцидент случился на улице Даниловской в Орджоникидзевском районе города. Местная жительница, работающая в салоне сотовой связи, лишилась всех своих денежных накоплений из-за мошенников. Но последние пообещали вернуть ей средства — при условии совершения поджога.

Как сообщает «Комсомольская Правда», девушка приобрела бутылку с жидкостью для розжига и глубокой ночью вылила ее на колесо припаркованного Kia Sportage, после чего подожгла иномарку и скрылась в соседнем доме. Владелец машины услышал сработавшую сигнализацию и увидел в окно, как горит его транспортное средство. К счастью, оперативно прибывшие пожарные быстро справились с пламенем, а обнаруженные на месте событий следы розжига сразу указали на умышленный характер действий.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали молодую девушку, которая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». На данный момент подозреваемая остается под подпиской о невыезде.

