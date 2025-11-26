Бизнесмен пытался задавить полицейских и в итоге лишился своего «Гелендвагена»

Инцидент случился во Владимирской области, когда патруль ДПС около села Кольчугино заметил Mercedes-Benz G-класса без госномеров. Водитель проигнорировал требования остановиться и увеличил скорость в попытке скрыться от погони, многократно нарушая ПДД. Преследование завершилось около деревни Косково, где автомобилист резко свернул в поле.

Кроме того, у него забрали «права»

Как сообщает издание «Зебра ТВ», правоохранители оставили свою машину и догнали нарушителя пешком. Но тот дважды попытался сбить с ног стражей порядка, которые чудом увернулись. В итоге мужчину задержали, а на его «Гелендваген» наложили арест — за использование авто как орудия преступления.

Александровский городской суд признал подозреваемого виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему назначили штраф в размере 180 000 рублей, лишили водительских «прав» на 2,5 года и конфисковали Mercedes-Benz в пользу государства. Но пока приговор в законную силу не вступил.

Стоит подчеркнуть, что ранее с мужчины уже взыскали около 600 тысяч рублей за ДТП, совершенное на Audi A7. Тогда при перестроении нарушитель не убедился в безопасности маневра и повредил другой автомобиль. При этом полиса ОСАГО у него не оказалось.

