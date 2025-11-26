Автовладелица просидела в машине семь часов, чтобы не платить по долгам

Инцидент случился на улице 9 Января, когда судебные приставы остановили 45-летнюю женщину, у которой накопилось более 200 неоплаченных штрафов. На предложение погасить долг она ответила отказом, и тогда сотрудники ведомства начали процедуру ареста ее Volkswagen Taos. Но злоумышленница не растерялась и заперлась в салоне машины.

Как сообщает издание «МОЕ! Online», в течение семи часов автовладелица отказывалась покидать транспортное средство, пытаясь таким образом помешать действиям приставов. К полуночи она все же сдалась и согласилась выплатить всю сумму в 280 000 рублей.

Но несмотря на это, машину сотрудники ведомства все же арестовали. Правда, оставив ее на ответственное хранение самой женщине. Вернуть полноценное право владения и эксплуатации она сможет только после того, как деньги, внесенные в счет погашения долга, поступят на счет службы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Набережных Челнах водитель сбил придорожную камеру и заперся от полиции в машине.