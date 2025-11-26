Ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля в Петрозаводске

Как сообщает издание «САМПО ТВ 360», в результате наезда ребенок получил серьезные травмы, медики оказали ему первую помощь и доставили в ближайшую больницу. В тот же день, когда произошла авария, местные власти провели работу по устранению опасной горки, засыпав ее песком.
Представители Госавтоинспекции обратились к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части. Особенно — около опасных сооружений.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье маленький ребенок погиб, выпав из движущегося автомобиля.