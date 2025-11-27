Мать с младенцем шесть часов не выходила из машины, чтобы не платить по долгам

Сибирячка набрала кредитов на общую сумму в 850 тысяч рублей и перестала по ним платить, после чего скрывалась от судебных приставов в течение двух лет. За это время она успела переехать в Читу, уволиться с работы и завести ребенка.

Все это время переговоры с женщиной не приносили результата

Как сообщает телеграм-канал «112», сотрудники ГАИ и ФСПП 26 ноября смогли обнаружить ее находившуюся в розыске Toyota Witz и начали процедуру ареста транспортного средства, однако должница забаррикадировалась в салоне, заявив, что не отдаст иномарку. Все это время вместе с ней в автокресле находился ее маленький ребенок, а попытки договориться ни к чему не приводили.

Ситуация осложнилась, когда в баке машины почти закончился бензин, создав угрозу для здоровья младенца из-за холода. Судебные приставы пошли на уступку, разрешив прибывшим на место событий родственникам женщины пополнить запас топлива.

В результате, осознав безвыходность своего положения, нарушительница все же согласилась покинуть салон, после чего уехала домой. Теперь ее автомобиль находится под арестом, и если долги не будут погашены, то ТС реализуют с торгов для покрытия кредитов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жительница Воронежа просидела в машине семь часов, чтобы не платить по долгам.