Водитель автобуса в Новокузнецке спасл замерзающего ребенка

Как сообщает телеграм-канал Shot, водитель немедленно остановил транспортное средство и попросил о помощи пассажиров, которые забрали напуганного и замерзшего мальчика в теплый салон.
Выяснилось, что ребенок всего лишь решил покататься на горке во дворе, но каким-то образом заблудился и оказался далеко от дома. Его спасительница оперативно связалась с экстренными службами, после чего на конечной остановке маршрута бедолагу уже ждали полицейские.
Сама героиня призналась, что в такой ситуации у нее всегда срабатывает «режим мамы». Примечательно, что до этого она более 20 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Архангельской области водитель мусоровоза спас новорожденных щенят от гибели.