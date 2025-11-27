Водитель автобуса в Новокузнецке спасл замерзающего ребенка

Инцидент случился на маршруте номер 17, неподалеку от остановок «Садовая» и «Верхняя». Женщина за рулем автобуса во время рабочего рейса заметила на обочине дороги фигуру в сугробе. Несмотря на бушевавшую на улице непогоду и плохую видимость, она не смогла проехать мимо.

Как сообщает телеграм-канал Shot, водитель немедленно остановил транспортное средство и попросил о помощи пассажиров, которые забрали напуганного и замерзшего мальчика в теплый салон.

Выяснилось, что ребенок всего лишь решил покататься на горке во дворе, но каким-то образом заблудился и оказался далеко от дома. Его спасительница оперативно связалась с экстренными службами, после чего на конечной остановке маршрута бедолагу уже ждали полицейские.

Сама героиня призналась, что в такой ситуации у нее всегда срабатывает «режим мамы». Примечательно, что до этого она более 20 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Архангельской области водитель мусоровоза спас новорожденных щенят от гибели.