Автобус с детьми столкнулся с автовозом на трассе под Челябинском из-за гололеда

Четверо подростков получили травмы

Инцидент случился 14 ноября на 1784-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель МАЗа, груженого легковушками, потерял контроль над машиной на обледеневшем асфальте: полуприцеп занесло, а водитель автобуса Setra из-за несоблюдения дистанции не успел избежать столкновения.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Челябинской области, в результате столкновения четыре 14-летних пассажира из салона Setra получили травмы, прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу. При этом проверка не выявила нарушений правил перевозки несовершеннолетних, и через час детей для дальнейшей транспортировки до места назначения подобрал другой автобус.

На данный момент расследование произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии маршрутный автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб.

