Автобус с детьми столкнулся с автовозом на трассе под Челябинском из-за гололеда

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Челябинской области, в результате столкновения четыре 14-летних пассажира из салона Setra получили травмы, прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу. При этом проверка не выявила нарушений правил перевозки несовершеннолетних, и через час детей для дальнейшей транспортировки до места назначения подобрал другой автобус.
На данный момент расследование произошедшего продолжается.
