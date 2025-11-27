Столичные мошенники сдавали парковочные места для инвалидов здоровым водителям

Преступная группа из трех человек действовала через государственные сервисы, регистрируя учетные записи москвичей-инвалидов, а затем внося на их имена данные о машинах третьих лиц. Это позволяло не имеющим привилегий автомобилистам незаконно занимать специальные парковочные места, предназначенные для льготников.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, для привлечения клиентов сообщники активно размещали рекламу в популярных мессенджерах. Правоохранители раскрыли криминальную схему, после чего задержали подозреваемых по их местам проживания в Москве и Уфе. На данный момент следователи уже возбудили в их отношении уголовное дело.

Ведомство напоминает, что для использования специальных стояночных мест необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, а на авто должен быть установлен соответствующий опознавательный знак.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о синдроме Ларисы Долиной и почему автомобили с пробегом стало опасно покупать так же, как и квартиры.