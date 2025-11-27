Ярославский бизнесмен получил условный срок за выброшенного из машины пристава

Поводом для конфликта стал долг частного предпринимателя по транспортному налогу в размере 450 тысяч рублей, который, по его мнению, он уже ранее погасил. Судебные приставы пришли к нему, чтобы арестовать принадлежащий гражданину Toyota Land Cruiser, однако мужчина неожиданно сел за руль и попытался скрыться.

Как сообщает издание YarNews, сотрудник ведомства, находившийся в тот момент в авто, активно пытался помешать побегу, используя в том числе «ручник». В ходе борьбы бизнесмен нанес ему множественные удары, после чего открыл дверь и выбросил служивого на проезжую часть.

Впоследствии злоумышленника задержали, Дзержинский суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Примечательно, что вопрос о том, погасил ли он первоначальный долг, в материалах дела не уточняется.

