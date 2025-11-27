Валун размером с небольшой автомобиль врезался в машину на трассе

Инцидент случился на автомагистрали в нескольких километрах от города Ливенворт, США. Автомобиль с семьей его владельца внутри мирно ехал по дороге, когда неожиданно на дорогу выкатился огромный булыжник, по размерам сопоставимый с самим транспортным средством.

К счастью, авария обошлась без жертв

Как сообщает портал Yahoo! News, несмотря на масштабные повреждения машины, все находившиеся в салоне отделались только легкими травмами. Ребенок в возрасте 12 лет получил несколько порезов, потребовавших наложения швов, однако состояние остальных участников происшествия не потребовало медицинской помощи.

Спасательные службы оперативно перекрыли движение по опасному участку для ликвидации последствий случившегося и очистки проезжей части от обломков скалы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как кот, сброшенный орлом на землю, погиб, пробив лобовое стекло автомобиля.