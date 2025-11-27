Жительница Крыма устроила «резню» дорогому BMW из-за ревности

Инцидент случился в Кировском районе республики. Девушка на почве сильных романтических переживаний, да еще и находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи кухонного ножа нанесла многочисленные царапины и оскорбительные надписи на кузов автомобиля потерпевшего.

Как сообщает РИА «Новости Крым», основные повреждения пришлись на капот, крышу и двери машины. Полицейские задержали ревнивицу, а причиненный ею ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Подозреваемая полностью признала свою вину, после чего компенсировала всю сумму владельцу иномарки. В качестве наказания суд назначил ей штраф, а также обязал компенсировать процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката.

