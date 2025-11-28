Житель Владимирской области украл Audi для ремонта своей машины

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, мотивом действий злоумышленника стало желание использовать транспортное средство как источник «бесплатных» деталей для починки собственного автомобиля такой же модели. Однако в скором времени настоящий владелец заметил пропажу и обратился в полицию, оценив причиненный ему ущерб в 500 тысяч рублей.
Правоохранительные органы быстро отреагировали на заявление и вскоре задержали подозреваемого, который во время допроса полностью признал свою вину. На данный момент против него следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске мужчина починил чужой автомобиль, чтобы его угнать.