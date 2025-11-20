Житель Новосибирска починил чужой автомобиль, чтобы его угнать

Все началось с заявления владельца Audi, который оставил свою машину на парковке на улице Объединения из-за технической неисправности. Автомобиль долгое время стоял без движения, пока неизвестный не устранил поломку и не скрылся на нем.

Как сообщает издание «Прецедент», следователи смогли установить, что ответственным за ремонт и кражу авто стал 37-летний мужчина. Он отправился на парковку с запасным аккумулятором и набором инструментов, благодаря которым смог завести двигатель и осуществить угон. Полицейские задержали «механика» по месту жительства.

Следователи возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Якутии пьяный мужчина угнал чужую машину, заблудился и попал в ДТП.