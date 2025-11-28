ФБР конфисковало Mercedes-Benz CLK GTR Roadster бывшего олимпийца и наркобарона

Атлет, представлявший Канаду на зимних Олимпийских играх-2002 в Солт-Лейк-Сити, США, покинул большой спорт и возглавил преступную группировку. По информации американских спецслужб, ежегодно доходы от нелегальной деятельности его организации превышали миллиард долларов. Награда за информацию, которая поможет в его поимке, на данный момент составляет 15 миллионов «вечнозеленых».

Его имя значится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ведомства

Как сообщает издание Car and Driver, Федеральное бюро расследований США изъяло редкий Mercedes-Benz люкс-класса в рамках расследования деятельности наркокартелей. Этот автомобиль, один из всего шести таких в мире, оценивается в $13 млн.

Примечательно, что это не первый случай, когда преступники используют в своих целях уникальную модель немецкой марки. Так, единственный праворульный экземпляр CLK GTR Roadster ранее принадлежал экс-владельцу команды F1 «Форс Индия», против которого индийское правительство сейчас проводит процесс экстрадиции.

Расследование в отношении группировки продолжается, а судьба конфискованной машины пока остается неопределенной.

