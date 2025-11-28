ФБР конфисковало Mercedes-Benz CLK GTR Roadster бывшего олимпийца и наркобарона

Как сообщает издание Car and Driver, Федеральное бюро расследований США изъяло редкий Mercedes-Benz люкс-класса в рамках расследования деятельности наркокартелей. Этот автомобиль, один из всего шести таких в мире, оценивается в $13 млн.
Примечательно, что это не первый случай, когда преступники используют в своих целях уникальную модель немецкой марки. Так, единственный праворульный экземпляр CLK GTR Roadster ранее принадлежал экс-владельцу команды F1 «Форс Индия», против которого индийское правительство сейчас проводит процесс экстрадиции.
Расследование в отношении группировки продолжается, а судьба конфискованной машины пока остается неопределенной.
