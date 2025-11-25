Житель Ялты заказал поджог автомобилей из-за давней обиды на знакомого

Инцидент случился 25 ноября, когда местный житель сообщил правоохранителям, что 44-летний мужчина предложил ему денежное вознаграждение за совершение преступления. Сотрудники МВД совместно с ГИБДД провели операцию по задержанию злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для поджога.

Как сообщает РИА «Новости Крым», в ходе обыска они изъяли у нарушителя пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску, которая предназначалась для сокрытия лица.

На допросе полицейские выяснили, что подозреваемый долгое время хранил обиду на своего знакомого, работающего водителем у местного предпринимателя. Чтобы отомстить оппоненту, он решил уничтожить имущество работодателя.

Следователи возбудили против ялтинца уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», на данный момент он находится под домашним арестом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане за заказной поджог автомобиля гражданин получил условный срок.