Пассажир зарезал таксиста ножом и угнал его авто в Ульяновской области

Инцидент случился в Заволжском районе Ульяновска. Ранее судимый 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, чтобы добраться до дома. Во время поездки он спровоцировал конфликт с водителем, и ссора закончилась нападением.

Как сообщает портал misanec.ru, пассажир нанес находившемуся за рулем мужчине несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных травм пострадавший скончался прямо в салоне своей машины.

После этого злоумышленник переместил тело таксиста на заднее сиденье, а сам сел за руль и попытался скрыться. Но на повороте к селу Архангельское в Чердаклинском районе потерял контроль над транспортным средством, которое съехало с трассы и остановилось.

В ходе расследования подозреваемый полностью признал свою вину. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Материалы уже передали на рассмотрение в суд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жительница Крыма устроила «резню» дорогому BMW из-за ревности.