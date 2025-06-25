Беспилотные автомобили: как нарушить ПДД и обмануть покупателей

Американские органы, уполномоченные следить за безопасностью на дорогах, получили информацию о том, что беспилотные роботакси Tesla злостно нарушали правила дорожного движения в городе Остине. Даже с учетом неоднозначной репутации автомобилей из Фримонта, это уже что-то новенькое. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» не сомневался и не сомневается, что поспешное внедрение автономных систем вождения не раз еще преподнесет неприятные сюрпризы.

Тесловскими фокусами заинтересовались в Национальном управлении безопасностью движения на трассах США (NHTSA). Регулятор, по всей видимости, настроен серьезно. В его заявлении говорится, что он «осведомлен об упомянутых инцидентах и связывается с производителем для сбора дополнительной информации».

ЭТО «ЖЖЖ» НЕСПРОСТА

Основания для озабоченности у NHTSA имеются. В сети появились видеоролики, которые бесстрастно констатируют, что роботакси Tesla мало того, что позволяют себе игнорировать ограничения скоростного режима, но еще и нахально на встречную полосу выезжают.

Все нарушения произошли в Южном Остине в первый же день работы автономного такси — то есть, в минувшее воскресенье. Несмотря на ограниченные масштабы, запуск сервиса стал первым реальным испытанием автономных технологий, и компания это испытание радостно провалила.

Фото: forbes.com

В отличие от конкурентов, Tesla не использует всякие там лидары или радары. Model Y, составляющие значительную часть парка роботакси, оснащаются усовершенствованной версией программного обеспечения Full Self-Driving, набором датчиков и камер, информация с которых анализируется искусственным интеллектом. И, как показала практика, интеллекту интеллекта не хватило.

В связи с этим, должностные лица управления напомнили, что не в их правилах заранее одобрять новые технологии или автомобильные системы — напротив, производители обязаны сертифицировать каждое транспортное средство в соответствии со строгими стандартами безопасности NHTSA.

Поэтому сотрудники управления обязательно проведут расследование всех инцидентов, связанных с потенциальными угрозами безопасности. После оценки отчетов и другой информации, NHTSA предпримет все необходимые действия для поддержания безопасности дорожного движения.

Это «жжж» неспроста! Зря никто жужжать не станет.

Фото: globallookpress.com

НЕ ОБМАНЕШЬ — НЕ ПРОДАШЬ

И еще более подозрительно, что «жжж» неожиданно и синхронно донеслось с противоположного берега Атлантического океана — из страны, сумевшей недавно с треском провести мощную гей-олимпиаду.

Буквально вчера французские следователи приказали «Тесле» немедленно прекратить то, что они назвали «мошеннической коммерческой практикой».

В противном случае компанию пригрозили утопить в штрафах. К активным действиям возбудилось Главное управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) Министерства финансов Франции.

Его представители заявили, что производитель электромобилей вводил в заблуждение покупателей рассказами о том, что его машины полностью автономны, заключал договоры купли-продажи с не проставленными датами, временем и местом доставки автомобиля и т.д.

Следователи предупредили руководство компании, что Tesla столкнется с штрафами в размере 50 000 евро в день, если не устранит все недостатки в своей работе в течение четырех месяцев.

Фото: globallookpress.com

УЛЬТРАПРАВЫЕ ТОТЕМЫ

Может сложиться впечатление, что против великого комбинатора Маска и его электромобилей целенаправленно ведется кампания по дискредитации.

Вот, кстати, несколько отмороженных французских тесловодов подало иск против производителя. Они утверждают, что автомобили Tesla стали «ультраправыми тотемами» после того, как Маск ударился в политику, поддержал Дональда Трампа и комплиментарно высказался по адресу партии «Альтернатива для Германии».

Оно было бы похоже на правду, если жизнь не внесла свои коррективы. Во-первых, Маск уже покинул команду Трампа. Во-вторых, он успел отчаянно поругаться со своим бывшим боссом и даже, вроде бы, помириться. Ну а экзальтированных ненавистников «ультраправых тотемов» оказалось слишком мало, чтобы придать реальный вес затеянной ими движухе.

Похоже, тут дело действительно в том, что электронные мозги пока не могут в полной мере заменить человеческие. Плюс сама компания не всегда действует в рамках закона. Нарушения правил дорожного движения были? Были.

Потребителей вводили в заблуждение относительно истинных возможностей автопилота? Вводили. «Левые» договора подписывали? Вероятно, подписывали. Так что и гений предпринимательства, и его детище на самом деле не такие белые и пушистые, как нам преподносится.