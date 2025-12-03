Школьник угнал автомобиль, оставленный на парковке с ключами в замке зажигания

Как сообщает портал Chelny-biz.ru, стражи порядка смогли оперативно найти и задержать нарушителя, которым оказался 15-летний подросток. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Украденное имущество уже вернули законному владельцу, но расследование всех обстоятельств и мотивов злоумышленника продолжается.
