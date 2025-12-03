Школьник угнал автомобиль, оставленный на парковке с ключами в замке зажигания

Инцидент случился на улице Гидростроителей в Набережных Челнах. 54-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что оставленный вечером на стоянке у дома с ключами в замке зажигания ВАЗ-2114 утром неожиданно пропал.

Как сообщает портал Chelny-biz.ru, стражи порядка смогли оперативно найти и задержать нарушителя, которым оказался 15-летний подросток. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Украденное имущество уже вернули законному владельцу, но расследование всех обстоятельств и мотивов злоумышленника продолжается.

