Пьяный пассажир атаковал машину такси куском асфальта из-за 70 копеек сдачи

Как сообщает портал Belnovosti. by, дебошир начал громко возмущаться, утверждая, что таксист специально выбрал не самый короткий маршрут, и начал требовать вернуть ему недостающие 70 копеек. Очевидно, он не сообразил, что не только не потерял, но и остался «в плюсе», из-за того, что был подшофе. Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего нарушитель выскочил из автомобиля.
В тот момент, когда водитель собрался уезжать, недовольный клиент подобрал с земли тяжелый кусок асфальта и швырнул его в машину. Снаряд попал в капот, нанеся автомобилю значительные повреждения.
К счастью, таксист в результате нападения не пострадал, сразу после этого он вышел из салона, схватил вандала и удерживал его до приезда сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по статье за хулиганство.
