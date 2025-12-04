2369

Буддийскому монаху ампутировали ногу после ДТП во время «Прогулки Мира»

Участник многодневного шествия пострадал в автомобильной аварии

Инцидент случился в округе Либерти штата Техас, США. Водитель пикапа не успел вовремя затормозить и врезался в машину сопровождения, которая двигалась рядом с группой пеших монахов.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Буддийскому монаху ампутировали ногу после ДТП во время «Прогулки Мира»

Как сообщает портал Houston Public Media, после этого получивший повреждения автомобиль из состава процессии отлетел в толпу и наехал на двух участников марша. Один из них, буддийский монах, получил тяжелые травмы, впоследствии он перенес операцию по ампутации ноги. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось, он находится в процессе восстановления.

Духовное шествие под названием «Прогулки Мира» стартовало еще в октябре. Его участники планировали преодолеть более 3000 км за 110 дней, пройдя процессией через десять штатов.

После аварии группа сделала вынужденную остановку в районе Хьюстона, но вскоре остальные монахи продолжили свой путь, и в настоящее время они уже находятся в Луизиане. Представители шествия выразили глубокую благодарность за поддержку и молитвы, которые поступают пострадавшему со всего мира после произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что ФБР конфисковало Mercedes-Benz CLK GTR Roadster бывшего олимпийца и наркобарона.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует