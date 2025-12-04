Буддийскому монаху ампутировали ногу после ДТП во время «Прогулки Мира»

Инцидент случился в округе Либерти штата Техас, США. Водитель пикапа не успел вовремя затормозить и врезался в машину сопровождения, которая двигалась рядом с группой пеших монахов.

Как сообщает портал Houston Public Media, после этого получивший повреждения автомобиль из состава процессии отлетел в толпу и наехал на двух участников марша. Один из них, буддийский монах, получил тяжелые травмы, впоследствии он перенес операцию по ампутации ноги. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось, он находится в процессе восстановления.

Духовное шествие под названием «Прогулки Мира» стартовало еще в октябре. Его участники планировали преодолеть более 3000 км за 110 дней, пройдя процессией через десять штатов.

После аварии группа сделала вынужденную остановку в районе Хьюстона, но вскоре остальные монахи продолжили свой путь, и в настоящее время они уже находятся в Луизиане. Представители шествия выразили глубокую благодарность за поддержку и молитвы, которые поступают пострадавшему со всего мира после произошедшего.

