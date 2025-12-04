Житель Казани лишился 1,5 млн рублей при покупке авто из-за границы

История началась с того, что мужчина нашел в Интернете площадку с объявлениями о продаже автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Потерпевший связался с «менеджером», который уверил его в том, что машину доставят после внесения предоплаты.

Как сообщает издание «Татарстан 24», после первого перевода средств «продавец» начал требовать дополнительные выплаты за внезапные сложности на таможне, необходимость оформления страховки и документов. Спустя некоторое время потерпевший начал сомневаться в честности сделки и попросил вернуть деньги обратно, после чего мошенники попросту удалили переписку в мессенджере и прекратили всякое общение.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент сотрудники полиции проводят расследование с целью установления личностей и задержания злоумышленников.

