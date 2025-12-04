19-летний парень решил угнать автомобиль, но не смог сдвинуться на нем с места

Но на этом его везение закончилось: тронуться с места злоумышленнику так и не удалось, сообщает информационное агентство «ТК Город».
Владелец отечественной легковушки обратился в полицию утром 4 декабря, обнаружив повреждения на авто. Соседи дали подробное описание подозреваемого, благодаря чему правоохранители смогли довольно быстро его задержать.
По факту произошедшего против юноши возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирской области девочек-подростков задержали за угон автомобиля.