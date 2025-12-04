19-летний парень решил угнать автомобиль, но не смог сдвинуться на нем с места

Инцидент случился в одном из жилых дворов города Усть-Илимск (Иркутская область), где молодой человек, выйдя от друзей, увидел на улице автомобиль LADA. Ему внезапно пришла в голову мысль прокатиться на чужой машине: юноша вскрыл замок и даже смог завести мотор.

Но на этом его везение закончилось: тронуться с места злоумышленнику так и не удалось, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Владелец отечественной легковушки обратился в полицию утром 4 декабря, обнаружив повреждения на авто. Соседи дали подробное описание подозреваемого, благодаря чему правоохранители смогли довольно быстро его задержать.

По факту произошедшего против юноши возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем».

