Водитель обнаружил ядовитую змею под педалями прямо во время поездки

Инцидент случился на трассе Princes Highway в Австралии. 58-летний мужчина во время поездки почувствовал, как что-то скользкое коснулось его левой ступни. Опытный специалист, а он был спасателем, мгновенно понял по ощущениям, что в салон его пикапа Ford Ranger пробралась змея.

Как сообщает издание YourLifeChoices, опасаясь резко затормозить и спровоцировать тем самым укус, мужчина аккуратно воспользовался ручником, после чего поднял ноги и съехал на обочину. Его дочь, также находившаяся в машине, благополучно смогла покинуть автомобиль.

Однако извлечь непрошеного гостя оказалось не так просто. Вызванные на место специалисты три часа безуспешно пытались выманить змею — она надежно спряталась в глубине приборной панели и не спешила на выход.

Не имея иного варианта, потерпевший решил доехать до дома вместе с ней. И уже в своем гараже насыпал на порог тальк, чтобы отследить движения животного, а потом включил кондиционер на полную мощность, рассчитывая, что холод выгонит пресмыкающееся. Только вечером непрошенный гость, оказавшийся представителем вида черных аспидов, показался на заднем сиденье, где его сразу же накрыли специальным контейнером и выпустили в ближайший лес.

