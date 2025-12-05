Краснодарец избил пенсионера-автомойщика за просьбу переставить велосипед

Как сообщает телеграм-канал «Kub Mash», в ответ на это клиент начал выкрикивать оскорбления, а затем плюнул пенсионеру прямо в лицо и избил его. Совершив нападение, агрессор оперативно скрылся с места происшествия, не дожидаясь приезда полиции. Коллеги пострадавшего немедленно вызвали бригаду медиков, которые оказали мужчине необходимую помощь.
Правоохранительные органы начали расследование по факту нападения, в настоящее время личность дебошира устанавливается.
