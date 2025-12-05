Краснодарец избил пенсионера-автомойщика за просьбу переставить велосипед

Инцидент случился 4 декабря на мойке самообслуживания на Западном обходе Краснодара. 62-летний работник обратился к мужчине, приехавшему помыть велосипед. Он попросил переместить двухколесный транспорт в другую часть бокса, чтобы брызги грязи и воды не попадали в чистую зону, где сотрудники натирают и пылесосят уже вымытые машины.

Личность дебошира еще не установили

Как сообщает телеграм-канал «Kub Mash», в ответ на это клиент начал выкрикивать оскорбления, а затем плюнул пенсионеру прямо в лицо и избил его. Совершив нападение, агрессор оперативно скрылся с места происшествия, не дожидаясь приезда полиции. Коллеги пострадавшего немедленно вызвали бригаду медиков, которые оказали мужчине необходимую помощь.

Правоохранительные органы начали расследование по факту нападения, в настоящее время личность дебошира устанавливается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина избил знакомого монтировкой из-за прокатного автомобиля.