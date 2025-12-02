Мужчина избил знакомого монтировкой из-за прокатного автомобиля

Инцидент случился 2 декабря, начавшись со спора о невыплаченном долге. Мужчины договорились о посуточной аренде машины, однако пользователь в течение недели не передавал деньги владельцу. Это и спровоцировало вспышку гнева у хозяина авто.

Как сообщает «ЯСИА», автовладелец пришел домой к неплательщику для выяснения отношений, взяв с собой монтировку. В ходе ссоры он нанес знакомому несколько ударов тяжелым инструментом.

О случившемся правоохранительные органы узнали из больницы, куда с серьезными травмами доставили пострадавшего жителя Ленска. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний безработный местный житель, имевший судимость.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

