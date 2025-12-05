12-летний ребенок на машине матери врезался в столб в Бурятии

Как сообщает агентство «Восток-Телеинформ», во время поездки мальчик потерял контроль над транспортным средством, которое съехало на обочину и врезалось в столб.
В результате столкновения 15-летняя девочка получила серьезные травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили ее в ближайшую больницу. Информации о состоянии других детей, находившихся в салоне, нет.
Прокуратура Баунтовского района взяла на особый контроль расследование причин, по которым несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии юноша без «прав» угнал автомобиль гостя своей матери.