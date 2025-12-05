12-летний ребенок на машине матери врезался в столб в Бурятии

Инцидент случился 5 декабря на дороге возле села Романовка в Баунтовском районе республики. Несовершеннолетний, не имеющий, естественно, водительских «прав», без спроса взял Nissan Sylphy, принадлежащий его матери, и отправился в поездку вместе с тремя другими подростками-пассажирами.

Как сообщает агентство «Восток-Телеинформ», во время поездки мальчик потерял контроль над транспортным средством, которое съехало на обочину и врезалось в столб.

В результате столкновения 15-летняя девочка получила серьезные травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили ее в ближайшую больницу. Информации о состоянии других детей, находившихся в салоне, нет.

Прокуратура Баунтовского района взяла на особый контроль расследование причин, по которым несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

