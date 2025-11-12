Подросток без «прав» въехал в толпу на остановке в Подмосковье

Инцидент случился вечером 11 ноября в поселке Тучково. 13-летний молодой человек за рулем багги потерял над ним контроль, из-за чего не смог вовремя повернуть и на большой скорости врезался в здание автостанции.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате столкновения травмы получили молодая девушка и женщина пенсионного возраста. У пожилой пострадавшей прибывшие медики диагностировали открытый перелом ноги и большую потерю крови.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, почему у ребенка был доступ к багги. Прокуратура взяла ход расследования случившегося на особый контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье подростки на багги сбили двух 4-летних детей.