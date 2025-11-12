Подросток без «прав» въехал в толпу на остановке в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате столкновения травмы получили молодая девушка и женщина пенсионного возраста. У пожилой пострадавшей прибывшие медики диагностировали открытый перелом ноги и большую потерю крови.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, почему у ребенка был доступ к багги. Прокуратура взяла ход расследования случившегося на особый контроль.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье подростки на багги сбили двух 4-летних детей.