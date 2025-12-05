«Кредитор» пытался взыскать долг, но обокрал дом и угнал авто другого человека

Инцидент случился в одном из садоводческих товариществ Советского района Улан-Удэ. Мужчина, желавший вернуть свои деньги, прибыл к дому должника в компании друзей. Пока те оставались в машине, он перелез через забор, нанес повреждения камере видеонаблюдения на здании, а затем, разбив окно, проник внутрь.

Преступники похитили у жителя Бурятии имущество почти на 300 тысяч рублей

Как сообщает агентство «Восток-Телеинформ», обнаружив, что в жилище никого нет, злоумышленник собрал все ценные вещи. После этого он направился в гараж, где находился автомобиль владельца земельного участка, туда нарушитель загрузил похищенное имущество. Вернувшись к друзьям, он отпустил их со словами, что «поедет прокатиться», сел в чужую машину и скрылся с места событий.

Расследование началось после того, как непосредственный должник, проживавший в том доме, опознал в грабителе своего знакомого и сообщил об этом пострадавшему, вместе с которым обратился в полицию.

Эксперты оценили ущерб на общую сумму в 278 тысяч рублей, что позволило квалифицировать кражу как совершенную в крупном размере. Установлено, что подозреваемый уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».

