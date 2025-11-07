Пожилой водитель грузовика Volvo съехал с моста в Бурятии и пропал без вести

Инцидент случился утром 7 ноября на технологической дороге, соединяющей села Окино и Ключи в Куюргазинском районе. 61-летний водитель фуры потерял контроль над автомобилем на мосту, в результате чего машина съехала с проезжей части, опрокинулась и практически полностью ушла под воду.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Бурятии, сильный удар и быстрое погружение в ледяную воду оставили водителю мало шансов на спасение — выбраться самостоятельно он вряд ли смог бы.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы Кяхтинского района, они начали масштабную спасательную операцию. Родственники водителя уже получили уведомление о случившемся и находятся в постоянном контакте с сотрудниками полиции. Следователи инициировали проверку по факту ДТП, поиски мужчины продолжаются.

