Молодая пара устроила ДТП для получения страховых выплат после бытовой травмы

Житель Китайской Народной Республики в ходе шутки прыгнул на спину своей подруги, что привело к компрессионному перелому ее грудных позвонков. Опасаясь высокой стоимости лечения, пара продумала преступный план для получения необходимых средств.

Как сообщает South China Morning Post, примерно через час после случившегося нарушитель отвез пострадавшую девушку на удаленный перекресток, где уложил ее у задней части своего авто и инсценировал наезд. После этого они совместно обратились в страховую компанию и полицию, скрыв факт отношений.

Этот спектакль продолжался несколько месяцев: мошенники успели получить десятки тысяч юаней на лечение. Однако бдительность сотрудников страховой и последующее полицейское расследование выявили множество несостыковок в их истории.

Следователей насторожил тот факт, что «авария» произошла в удаленном и безлюдном месте, а также полное отсутствие последствий столкновения на машине. Но больше всего их смутила неестественная поза пострадавшей, которая в момент «наезда» лежала, подложив под себя подушку.

В настоящее время подозреваемые в мошенничестве задержаны, возбужденное против них дело передали в прокуратуру для рассмотрения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Китае мужчина преднамеренно убил сына в ДТП, чтобы получить выплату по страховке.