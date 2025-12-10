13-летняя дочь врезалась на автомобиле отца в его же офис

Инцидент случился в городе Меса штата Аризона, США. Полиция предъявила обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и причинении крупного ущерба 37-летнему мужчине за то, что тот позволил своей несовершеннолетней дочери сесть за руль его седана. На большой скорости девочка въехала в здание фирмы, в которой работал отец.

К счастью, никто не пострадал, хотя здание получило серьезные повреждения

Как сообщает портал People, в результате столкновения конференц-зал здания полностью разрушился. На момент ДТП в офисе не было ни клиентов, ни сотрудников, что позволило избежать жертв. Предварительная оценка затрат только на срочные работы по ликвидации последствий ДТП и восстановлению электроснабжения составила около 25 тысяч долларов (примерно 2 млн руб.).

По словам партнера по бизнесу отца подростка, следы от шин вели через вестибюль постройки прямо в переговорную комнату. Согласно его описанию, произошедшее больше напоминало взрыв, чем инцидент с автомобилем.

Правоохранители задержали виновника и виновницу аварии на месте событий, следствие в рамках уголовного дела продолжается.

