Пьяный юноша в Карелии угнал машину и протаранил шлагбаум

Инцидент случился в Прионежском районе республики, где компания из нескольких друзей отдыхала у воды. Они приехали на автомобиле взрослого мужчины, который строго запретил кому-либо еще садиться за руль.

Как сообщает издание «СТОЛИЦА на Onego.ru», ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из гостей решил нарушить запрет. Он воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, после чего завел двигатель и выехал на дорогу в направлении Петрозаводска.

Однако путь молодому человеку преградил шлагбаум. Сначала он попытался поднять преграду вручную, а когда не получилось, он на скорости протаранил ограждение. Сразу после этого юноша бросил поврежденное авто и скрылся с места событий.

В скором времени злоумышленника задержали. В отношении него правоохранители составили административные протоколы за оставление места ДТП и за отказ от прохождения медосвидетельствования. Помимо этого следователи возбудили против юноши уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Наказание по ней может достигать 5 лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Анапе пьяный угонщик-рецидивист попал в ДТП и сжег украденный автомобиль.