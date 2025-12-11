Подросток угнал и разбил машину, а после сбежал из больницы с переломом

17-летний житель Еврейской автономной области так круто отдыхал с друзьями, что в разгар посиделок украл у своего знакомого ключи от его внедорожника. После чего угнал автомобиль и почти сразу попал в аварию, в которой получил серьезную травму.

Как сообщает издание Amur.info, в городе Артем на улице Партизанской сработала тревожная кнопка в травмпункте. Прибывшим на вызов служивым медики рассказали, что в приемное отделение самостоятельно обратился юноша с переломом ноги. Врачи оказали ему необходимую помощь и наложили гипс, однако вместо благодарности пациент начал вести себя агрессивно, распахнул окно и выпрыгнул на улицу.

Стражи порядка быстро нашли беглеца, который прятался под одним из автомобилей на парковке неподалеку. Буйного юношу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Стоит подчеркнуть, что при этом законный владелец машины даже не подозревал о случившемся, пока ему позже не рассказали об этом правоохранители.

