Таксист в Подмосковье сбил велосипедиста и скрылся вместе с ним с места ДТП

Инцидент случился вечером 10 декабря на пересечении улиц Пузакова и Демидовская в Заречье. Таксист на Geely сбил пожилого человека, пересекавшего, в нарушение ПДД, проезжую часть на велосипеде.

Как сообщает издание «Myslo Новости», потерпевший, по словам свидетелей, в момент столкновения находился на регулируемом пешеходном переходе, а к аварии привело игнорирование таксистом запрещающего сигнала светофора. Очевидцы немедленно вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников ГАИ.

Несмотря на это, таксист, после короткого спора с окружающими, перенес получившего травмы пенсионера в салон своего автомобиля, а его велосипед бросил в багажник. После чего вернулся за руль и скрылся с места инцидента.

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности водителя, чьи действия могли критически ухудшить состояние пострадавшего, лишившегося оперативной медицинской помощи и чье местонахождение на данный момент остается неизвестным.

