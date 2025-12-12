Пьяная пассажирка напала на таксиста и угнала его автомобиль в Якутии

Инцидент случился в ночь на 12 декабря, когда 26-летний таксист совершал поездку из микрорайона Сатал Якутска в Жатай. В машине разгорелся конфликт с пассажиркой, распивавшей спиртные напитки прямо в салоне. А по прибытии 27-летняя девушка наотрез отказалась покидать автомобиль.

Вскоре после этого женщина перевернулась на украденной машине

Как сообщает издание «ЯКУТИЯ 24», пассажирка набросилась на таксиста, нанесла ему многочисленные удары и попыталась отобрать мобильный телефон. Испуганный мужчина покинул салон, чтобы вызвать полицию, а девушка перелезла на водительское сиденье и скрылась с места происшествия.

Вскоре экипаж ДПС обнаружил угнанную машину неподалеку от улицы Северной, но к тому моменту преступница уже успела попасть в аварию, в результате которой автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения.

При задержании девушка продолжала оказывать активное сопротивление правоохранителям. В отношении нее составили административные протоколы по статье о неповиновении полиции и за нарушения ПДД. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

