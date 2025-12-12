Пенсионерка взяла тесак и набросилась на автомобили соседей в Екатеринбурге

Инцидент случился в районе Химмаш на улице Инженерной. Недовольная тем, что соседи занимают парковочные места во дворе, пенсионерка вышла на стоянку, вооружившись топориком для разделки мяса, и начала выкрикивать угрозы в сторону владельцев машин.

Таким способом женщина решила бороться с парковкой у своего подъезда

Как сообщает издание E1.RU, спустя некоторое время угрозы воплотились в реальность, жильцы дома обнаружили многочисленные царапины на 12 транспортных средствах. Изучив записи с камер видеонаблюдения, потерпевшие обнаружили на них два эпизода нападений, датируемых 23 ноября и 9 декабря.

Соседи уверены, что это действия той самой женщины. Во время личного разговора пенсионерка не стала отрицать свою причастность к случившемуся, однако не признала умышленную порчу имущества. Она заявила, что опиралась на машины рукой с ключами, чтобы пройти по узкому «коридору» к своему подъезду.

Пострадавшие автомобилисты уже обратились с заявлениями в полицию. Правоохранители подтвердили, что проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Якутии пьяная пассажирка напала на таксиста и угнала его автомобиль.