Мужчина сжег более 20 автомобилей за дозу наркотиков во Владивостоке

Злоумышленник и его напарник ночью подошли к парковке возле дома на улице Пихтовой, где облили один из автомобилей горючей жидкостью и подожгли. Преступник действовал по указке организатора, который пообещал ему наркотики в качестве оплаты.

Суд вынес приговор по делу о массовом уничтожении имущества

Как сообщает издание «Восток Медиа», огонь мгновенно перекинулся на соседние транспортные средства, что привело к полному уничтожению 19 машин и серьезным повреждениям еще одной. Общий ущерб превысил 60 млн рублей.

Прокуратура Первомайского района поддержала обвинение по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога», суд вынес решение о признании задержанного виновным.

Уже после вынесения приговора один из пострадавших получил компенсацию в размере 900 тысяч рублей через удовлетворенный иск, остальные потерпевшие смогут взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Расследование в отношении второго непосредственного исполнителя, а также организатора преступной схемы на данный момент продолжается.

