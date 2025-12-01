Кража автомобиля обернулась масштабным пожаром в Ленобласти

Инцидент случился в деревне Турлинский Лесопункт. Злоумышленники, вскрыв створки ворот гаража одного из домов, похитили электроинструменты, лодочный мотор и автомобиль Mitsubishi, на котором скрылись с места преступления.

Как сообщает издание News.ru, на этом нарушители не остановились и в скором времени вернулись на место событий, чтобы уничтожить улики. Они подожгли гараж, однако огонь быстро перекинулся на стоявший рядом одноэтажный жилой дом. В результате оба строения полностью сгорели, а предварительная оценка убытков составила около 1,5 млн рублей.

Полицейские оперативно отреагировали на вызов соседей и задержали двоих мужчин по горячим следам. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

