Одеяло на двигателе привело к возгоранию авто на трассе под Архангельском

Инцидент случился у поселка Черемушский неподалеку от города Котлас. Renault Logan загорелся прямо во время движения, к месту происшествия оперативно выдвинулись два расчета 33-й пожарно-спасательной части из Коряжмы. Прибывшие огнеборцы обнаружили открытое пламя под капотом и быстро его локализовали.

Как сообщает издание «Регион 29», обошлось без человеческих жертв, однако транспортное средство получило значительные повреждения. Дальнейшее расследование показало, что причиной возгорания стала неудачная попытка автовладельца защитить мотор от холода. Для этого он использовал в качестве утеплителя войлочное одеяло, которое положил прямо на двигатель.

Во время движения агрегат нагрелся, от его тепла ткань начала тлеть. Спустя непродолжительное время возникло возгорание, едкий дым начал проникать внутрь салона. Именно это и заставило шофера немедленно остановиться и вызвать профессионалов.

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь, но этот случай наглядно демонстрирует, к каким последствиям могут привести подобные «кустарные» способы.

