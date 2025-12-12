Автомобиль замуровали в снегу во время уборки двора в Новосибирске

Жительница Новосибирска оставила свое транспортное средство во дворе у подруги и улетела в Москву, будучи предупрежденной о планируемой уборке. Уже в столице она получила уведомление о том, что ее машину завалили огромной снежной горкой.

Как сообщает «Комсомольская Правда», вернувшись обратно спустя несколько дней, потерпевшая обнаружила транспортное средство, накрепко вмерзшее в плотную ледяную массу. Она попыталась добиться помощи от управляющей компании, но безуспешно: сотрудники сослались на предупреждение и отказались принимать участие в решении проблемы.

Хозяйка авто и ее подруга начали самостоятельную операцию по спасению автомобиля. На помощь пришел случайный водитель, который попытался вытянуть машину с помощью троса. В процессе вместе с глыбой льда оторвалась часть крепления и элементов пола замерзшего авто. Пришлось цеплять трос за колесо и вытаскивать транспортное средство боком, что оставило на кузове многочисленные вмятины и повреждения левых дверей, крыла и бампера.

Независимая экспертиза оценила ущерб в 114 тысяч рублей, подтвердив, что повреждения характерны для сильного внешнего воздействия. Женщина подала заявления в полицию, жалобы в Государственную жилищную инспекцию и мэрию Новосибирска с просьбами компенсировать расходы на предстоящий ремонт.

