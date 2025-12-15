Таксист-мигрант избил пассажира битой и попытался скрыться

Во время поездки по Владивостоку компания из молодых людей вступила в словесную перепалку с водителем. Конфликт быстро перерос в драку, после чего таксист схватил биту и нанес несколько ударов по голове одному из пассажиров.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, медики доставили пострадавшего с черепно-мозговой травмой в ближайшую больницу. В отделении реанимации продолжают бороться за его жизнь.

Нападавший не стал дожидаться приезда полиции и предпринял попытку скрыться. Злоумышленник успел преодолеть почти тысячу километров и добраться до Кемеровской области, где правоохранители его остановили и задержали. Выяснилось, что 18-летний мигрант только недавно получил российское водительское удостоверение и зарегистрировался в сервисе такси.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

