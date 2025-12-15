Юноша разобрал на запчасти чужой автомобиль в Улан-Удэ

19-летний юноша регулярно приезжал в гости к знакомому в Советский район города. Во дворе многоэтажки он каждый раз видел одну и ту же машину, которой, судя по ее внешнему виду, давно никто не пользовался. Спустя несколько месяцев молодой человек пришел к выводу, что автомобиль бросили, и решил этим воспользоваться.

Как сообщает портал «Ариг Ус», однажды ночью он, вооружившись инструментами, приехал к тому дому и снял с машины несколько дорогостоящих деталей, включая фару, капот и аккумулятор. Добытые запчасти он оперативно выставил на продажу через популярную интернет-площадку.

Тем временем законная хозяйка автомобиля направила заявление в полицию. Она объяснила, что ее сын оставил неисправное авто под окнами из-за отсутствия гаража, рассчитывая со временем его отремонтировать.

Правоохранители быстро вышли на след предприимчивого молодого человека и задержали его. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На данный момент сбор материалов продолжается, изъятые детали будут возвращены законному владельцу.

