Мошенник взял в аренду, а затем продал четыре автомобиля жителей Приморья

39-летний уроженец Санкт-Петербурга входил в доверие к владельцам машин, предлагая взять их транспортные средства в долгосрочную аренду с последующим выкупом. Однако сразу после получения автомобилей он пускал их в незаконный оборот.

Как сообщает агентство UssurMedia, всего по этой схеме он смог реализовать четыре машины, а общий ущерб от его действий превысил сумму в 5 миллионов рублей. Среди похищенных автомобилей значились Audi, две Toyota разных моделей и одна Mazda.

Для быстрой реализации злоумышленник выставлял легковушки по сильно заниженной стоимости. Audi, цена которой составляет около 1,6 млн рублей, аферист продал за немногим более 1,1 млн, две Toyota — за 1,74 млн при их общей оценочной стоимости в 2,5 млн. При этом Mazda Demio он передал знакомому в счет погашения личного долга.

Правоохранительные органы раскрыли схему и вернули транспортные средства их законным владельцам. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело против него следователи передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

