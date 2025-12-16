Сотрудник ГАИ попытался украсть бензин, но устроил пожар и лишился работы

Инцидент случился утром 15 декабря в Санкт-Петербурге. Старший инспектор ДПС попытался без спроса слить горючее из служебной Toyota на территории своего отделения ГИБДД. Для этого он отправился на нижний уровень стоянки, где при помощи специального оборудования начал реализацию плана.

Как сообщает издание Peterburg2.ru, внезапно пары топлива воспламенились, что привело к локальному возгоранию. Огонь повредил несколько стоявших рядом авто, однако никто из людей не пострадал. На место оперативно прибыли полицейские: они задержали коллегу и передали его следственным органам.

Ведомство квалифицировало эти действия как грубое нарушение закона и дисциплины, после чего было принято решение об увольнении инспектора. Теперь ему грозит ответственность по всей строгости закона.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобное поведение абсолютно неприемлемо для сотрудников органов внутренних дел и всегда будет пресекаться.

