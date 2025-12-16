Сотрудник ГАИ попытался украсть бензин, но устроил пожар и лишился работы

Как сообщает издание Peterburg2.ru, внезапно пары топлива воспламенились, что привело к локальному возгоранию. Огонь повредил несколько стоявших рядом авто, однако никто из людей не пострадал. На место оперативно прибыли полицейские: они задержали коллегу и передали его следственным органам.
Ведомство квалифицировало эти действия как грубое нарушение закона и дисциплины, после чего было принято решение об увольнении инспектора. Теперь ему грозит ответственность по всей строгости закона.
В ГУ МВД подчеркнули, что подобное поведение абсолютно неприемлемо для сотрудников органов внутренних дел и всегда будет пресекаться.
