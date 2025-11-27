Угонщик не смог украсть припаркованную у гаражей LADA и просто обокрал машину

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в городе Прокопьевск. Ранее судимый юноша, возвращаясь ночью от знакомого, заметил незапертый ВАЗ-2107 и попытался угнать его. Он сумел завести двигатель, но далеко уехать не смог, так как машина застряла в сугробе.

После этого, как сообщает телеграм-канал полиции Кузбасса, злоумышленник просто забрал все ценное из салона транспортного средства. Суммарно он похитил вещей на 11 тысяч рублей, включая магнитолу, набор ключей и комплект новых автомобильных чехлов. Все украденное имущество он в ту же ночь продал случайному прохожему за смехотворную сумму в 1000 рублей.

Уже на следующее утро 41-летний хозяин отечественной легковушки обнаружил ее в десяти метрах от места парковки, после чего сразу же обратился в полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе допроса тот пояснил, что мотивом его поступков стало желание испытать ощущения, похожие на приключения героя популярной компьютерной игры.

Следователи возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции по ним предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

