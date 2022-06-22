Жулики придумали новый способ сливать бензин у автовладельцев на АЗС

Пресловутая дороговизна бензина и общее падение уровня жизни потихоньку возвращают часть российского общества к методам выживания, более характерным для конца прошлого века. Речь идет о мелком воровстве бензина. «Классика» со сливами топлива из припаркованных автомобилей в данном случае не рассматривается. Тем более, что она срабатывает только на откровенном старье вроде «Жигулей». Новый метод, применяемый ворами, используется на АЗС в момент, когда автовладелец заправляет свою машину.
Водитель вставляет заправочный пистолет в заливную горловину легковушки и отправляется оплачивать топливо в киоск к оператору. В этот момент ошивающийся поблизости злоумышленник подходит к машине и переставляет пистолет из бензобака в свою канистру. Пока автовладелец заканчивает финансовые расчеты с оператором АЗС и двигается в сторону своего авто, процесс заправки начинается и топливо льется в канистру вора.
При приближении водителя, злоумышленник прекращает свою операцию слива и быстро ретируется (по возможности — незаметно для жертвы). Когда автовладелец решает задержаться в магазинчике при бензоколонке или воспользуется туалетом, у воришки появляется шанс полностью заполнить всю емкость бесплатным топливом. В большинстве же случаев «улов» от подобной разовой акции у жулика не велик — литр-два бензина.
Но если провернуть операцию несколько раз, то результат будет уже вполне удовлетворительным — полная канистра наворованного топлива. Крадут подобным образом бензин чаще всего не на продажу, а чтобы заправить свое транспортное средство. Или для обмена на выпивку. С точки зрения закона, это несерьезное преступление, поскольку ущерб слишком мал. Даже если у одного беспечного автовладельца сольют сразу 10 литров, его финансовые потери составят менее 1000 рублей.
Что будет кавалифицироваться как мелкая кража, наказывают за которую только административно: по ст. 7.27 КоАП. Либо штрафом 1000—5000 рублей, либо до 15 суток ареста. Для люмпенизированного контингента, промышляющего таким образом — вообще ни о чем. Кроме того, преступники в качестве жертв стараются выбирать либо женщин-водителей, либо пожилых шоферов. То есть тех, кто явно не в состоянии погнаться за вором и задержать его. Схема работает на АЗС, где нет сотрудников-заправщиков, которые обычно быстро избавляются от незваных «клиентов».