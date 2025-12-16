Мужчина обиделся, что его не взяли на работу, и отомстил, угнав автомобиль

35-летний мужчина из Шадринска Курганской области работал в компании, занимающейся грузоперевозками, но в какой-то момент его уволили. Через некоторое время он вернулся в организацию с надеждой вновь получить должность, однако руководство ответило ему категорическим отказом.

Как сообщает издание «Курган и курганцы», после разговора с начальством мужчина принял решение отомстить. Он тайно взял ключи от личного автомобиля одного из водителей, который в тот момент находился в рейсе, после чего скрылся.

Коллеги быстро обнаружили пропажу транспортного средства и немедленно обратились в полицию. Информацию о марке автомобиля и вероятном направлении движения передали всем нарядам ДПС. Благодаря оперативным действиям уже через несколько часов инспекторы заметили украденное авто на федеральной трассе «Иртыш» и задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкции по ней предусматривают наказание в видео лишения свободы на срок до пяти лет. До суда обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

