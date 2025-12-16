6

Взрыв газового баллона в автомобиле едва не убил человека в Санкт-Петербурге

Охваченный огнем мужчина получил тяжелейшие травмы

Инцидент случился вечером 15 декабря в Московском районе Санкт-Петербурга. По словам свидетелей, мужчина открыл багажник, где находился газовый баллон, и последовал взрыв. Ударной волной потерпевшего отбросило на несколько метров, а его одежда мгновенно вспыхнула.

Автор
Александр Проневский

Изображение Взрыв газового баллона в автомобиле едва не убил человека в Санкт-Петербурге

Как сообщает портал «Мегаполис», свидетели произошедшего попытались помочь пострадавшему, накрыв его мокрым полотенцем, однако он успел получить серьезные ожоги рук и лица. Прибывшие на место событий медики доставили 41-летнего мужчину в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Пожарные расчеты оперативно потушили огонь, охвативший багажник и салон автомобиля. Правоохранительные органы на данный момент продолжают выяснять причины, приведшие к возгоранию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Якутске газовый баллон взорвался в салоне автомобиля.

