Пьяного вандала, громившего машины, обстреляли из страйкбольного пистолета

Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис», владельцев транспортных средств поблизости не оказалось, однако в следующей машине на пути нарушителя находились люди. При виде нетрезвого дебошира из салона вышли двое мужчин и набросились на него.
Они нанесли нарушителю спокойствия несколько ударов, а затем один из них произвел выстрел в его голову из страйкбольного пистолета. К счастью, пострадавший отделался только ушибом, госпитализация ему не потребовалась. Прибывшие на шум стражи порядка приняли решение задержать всех участников конфликта, при этом стрелка и его товарища поймали уже в парадной ближайшего дома.
На данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося, рассматривается вопрос о возбуждении дел за хулиганство, причинение имущественного вреда, а также за применение оружия. Владельцы получивших повреждения авто тем временем направили заявления в полицию о компенсации ущерба.
