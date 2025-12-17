Пьяного вандала, громившего машины, обстреляли из страйкбольного пистолета

Инцидент случился ночью 16 декабря на Конной улице. Пьяный мужчина, едва держась на ногах, начал падать на припаркованные во дворе автомобили, нанося им повреждения. Он оставил вмятины на капотах Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, при этом второму кроссоверу вандал еще и вывернул боковое зеркало.

Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис», владельцев транспортных средств поблизости не оказалось, однако в следующей машине на пути нарушителя находились люди. При виде нетрезвого дебошира из салона вышли двое мужчин и набросились на него.

Они нанесли нарушителю спокойствия несколько ударов, а затем один из них произвел выстрел в его голову из страйкбольного пистолета. К счастью, пострадавший отделался только ушибом, госпитализация ему не потребовалась. Прибывшие на шум стражи порядка приняли решение задержать всех участников конфликта, при этом стрелка и его товарища поймали уже в парадной ближайшего дома.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося, рассматривается вопрос о возбуждении дел за хулиганство, причинение имущественного вреда, а также за применение оружия. Владельцы получивших повреждения авто тем временем направили заявления в полицию о компенсации ущерба.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярске неизвестные обстреляли автомобили из пневматического оружия.