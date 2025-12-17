Эвакуатор увез на штрафстоянку авто с 4-летней девочкой: ей пришлось прыгать

Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Санрайз штата Флорида, США. Мужчина оставил свою машину всего на две минуты, а по возвращении увидел, что его транспортное средство погружают на эвакуатор.

В панике автовладелец начал стучать в окно кабины и кричать, что в машине остался маленький ребенок. Но, как сообщает телеканал WSVN, водитель эвакутора проигнорировал его слова, на большой скорости выехал с парковки и увез ребенка вместе с транспортным средством. Отчаявшийся родитель бросился в пешую погоню.

Спустя некоторое время шокированная девочка открыла дверь и выпала из автомобиля, погруженного на платформу, прямо на проезжую часть. Отец подхватил ребенка и унес в безопасное место, а шофер эвакуатора даже не остановился. Стражам порядка пришлось связаться с его работодателем, чтобы вернуть сотрудника на место аварии. После звонка в компанию он приехал, но лишь бросил буксируемую машину в стороне и сразу же попытался скрыться.

Следователи предъявили водителю эвакуатора обвинения в беспечном отношении к несовершеннолетнему без причинения тяжких телесных повреждений. Его адвокат настаивает на том, что мужчина просто не заметил девочку.

Пострадавшая получила незначительные травмы рук и правой ноги, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

